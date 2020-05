Vanaf komend weekend zandopspuitingen om duinvoet in Bredene te herstellen Leen Belpaeme

29 mei 2020

09u06 5 Bredene Komend weekend start het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) met een herstelsuppletie op het strand van Bredene. In totaal zal ruim 300.000m³ zand aangevoerd worden.

“De verschillende winterstormen eerder dit jaar tastten daar vooral de duinvoet sterk aan. Er is geen acuut risico voor overstroming tijdens stormvloed, maar een verzwakte duinvoet is wel nadelig voor het behoud van een gezond kustfundament”, licht Charlotte Devriendt toe, communicatieverantwoordelijke afdeling Kust. Op tal van plaatsen is er bovendien géén droog strand meer vóór de duinen. “Daardoor is er minder ruimte voor exploitatie van het strand tijdens het toeristisch seizoen. Samen met de gemeente Bredene is beslist om nog voor de zomervakantie extra zand aan te brengen aan de duinvoet. Zo kunnen we ook in de toekomst de zeewerende functie van de duinen blijven garanderen.”

De werken starten in het pinksterweekend en zullen een vijftal weken duren. “We starten in de centrumzone, aan strandpost 1 en 2 zodat die het eerst klaar is. Nadien volgen de zones aan de andere strandposten. In totaal zal ruim 300.000m³ zand aangevoerd worden over zee. Het zand wordt dan via een buizenstelsel over het strand aan de duinvoet opgespoten”, aldus Devriendt. Dat gebeurt telkens bij hoogwater. Ook tijdens het weekend en ‘s nachts zal doorgewerkt worden. Toegang tot het strand blijft mogelijk via de bestaande strandtoegangen.