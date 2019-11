Uitzonderlijk transport van 80 ton doorheen de Bredense straten verloopt moeizaam Bart Boterman

21 november 2019

12u00 0 Bredene De Colruyt in de Vloedstraat in Bredene breidt fors uit en daarvoor is zwaar materiaal nodig. Woensdagnacht moest de politie een uitzonderlijk transport van de dakspanten begeleiden doorheen Bredene. Het ging om een transport van 80 ton zwaar en 40 meter lang.

“Het kostte heel wat moeite om dit uitzonderlijk transport veilig op zijn bestemming te krijgen. Er moesten tal van manoeuvres uitgevoerd worden in smalle straten. De aankomst in de Vloedstraat was normaal voorzien voor rond middernacht, maar het heeft uiteindelijk tot donderdagmorgen 9 uur geduurd”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan.

Het was namelijk te donker om veilig op de parking van de Colruyt te manoeuvreren, waarbij gewacht werd tot het ochtendgloren. De hele nacht was de Vloedstraat afgesloten tussen de Zandstraat en WZC Jacky Maes. De Colruyt in Bredene zal verdubbelen in omvang. Tijdens de werken blijft de supermarkt gewoon open.