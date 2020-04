Tweede keer, goede keer: uitgebreide Colruyt opent woensdag de deuren Leen Belpaeme

27 april 2020

14u57 0 Bredene De vernieuwde Colruyt in Bredene opent woensdag de deuren. In de ruimere vestiging in de Vloedstraat gaan drie extra medewerkers aan de slag. De lage-energiewinkel is uitgerust met een nieuwe beenhouwerij met zelfbediening en een groter Collect&Go-afhaalpunt.

De opening stond oorspronkelijk begin april gepland, maar liep wat vertraging op door de uitbraak van het coronavirus. Er werd hard doorgewerkt om de winkel eind deze maand te heropenen. “Onze prioriteiten zijn de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten zo goed mogelijk beschermen en de verspreiding van het coronavirus helpen voorkomen”, zegt gerant Kizzy Van Brackevelt.

Geen opendeuravond

Net zoals in de andere Colruyt-winkels wordt er daarom maximaal rekening gehouden met social distancing en voorzorgsmaatregelen zoals het gebruik van handgels, het ontsmetten van winkelkarren en de installatie van plexiglas aan de kassa’s. Omwille van het coronavirus is er geen opendeuravond.

Met een oppervlakte van 1.853 vierkante meter zal de nieuwe Colruyt een derde ruimer zijn. “De vers- en diepvriesafdeling zijn groter, de gangen zijn breder en er werden elf kassa’s geïnstalleerd”, zegt Van Brackevelt.

Extra plaats voor fietsen

Colruyt focuste tijdens de verbouwing op de systemen van optimale isolatie, ventilatie, verlichting, verwarming en koeling, waardoor deze winkel een lage-energiewinkel werd. “De prijzen staan ook op elektronische etiketten. Die zijn beter voor het milieu dan papieren etiketten”, vertelt de gerant.

Buiten zijn er 57 extra parkeerplaatsen, maar er is ook extra ruimte voor fietsen. “Het aantal mensen dat met de fiets, bakfiets of scooter komt winkelen, is de jongste jaren sterk gestegen”, aldus de gerant. “Daarom gebruiken we in de stalling fietsnietjes, een soort U-vormig metalen profielen die ideaal zijn om verscheidene soorten tweewielers aan te bevestigen.”