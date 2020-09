Tweede keer, goede keer? Matthieu Bonne wil morgen opnieuw hele kustlijn afzwemmen: “Ik zal gewoon proberen te genieten” Leen Belpaeme

13 september 2020

13u35 0 Bredene Bredenaar en Kamp Waes-deelnemer Matthieu Bonne zal maandag opnieuw proberen om de volledige kustlijn af te zwemmen. Bredenaar en Kamp Waes-deelnemer Matthieu Bonne zal maandag opnieuw proberen om de volledige kustlijn af te zwemmen. Zijn eerste poging eind augustus moest hij ’s nachts staken toen een storm de kop opstak. De voorbije dagen was hij alweer volop aan het trainen in zee.

Tot nog toe is er niemand in geslaagd om de volledige Belgische kustlijn solo en non-stop af te zwemmen. Dat komt omdat heel wat factoren een rol spelen. Zo moest Matthieu Bonne zijn eerste poging staken, omdat er een felle wind opstak en het niet meer veilig was om verder te zwemmen. Nu wil hij bewijzen dat het wel mogelijk is. “Toen ik mijn Coast Swim twee weken geleden moest afbreken, was ik erg teleurgesteld en mijn motivatie en energie bereikten een dieptepunt. Zou ik mij nog kunnen focussen en opladen voor een nieuwe poging? Maar dat is wat sport met mij doet. Het daagt me uit”, zegt Matthieu. “Nu ben ik er opnieuw helemaal klaar voor en kijk uit naar de herkansing. De meteo voor de volgende dagen ziet er goed uit. Maar ik beschouw het niet als vanzelfsprekend.”

Andere mindset

Hij start maandagnamiddag in De Panne en hoopt dinsdag kort na de middag in Knokke-Heist aan te komen. “22 à 24 uren zwemmen, waarvan 10 uur in het donker, is een geweldige uitdaging. Ik heb ook besloten om deze tweede poging met een andere mindset te benaderen. In plaats van na te denken over het eindresultaat, zal ik proberen gewoon te genieten. De 15 uur-tussentijd zal een belangrijke mijlpaal worden, want die heb ik al tweemaal gezwommen. Nadien begeef ik mij op onbekend terrein en zien we wel wat er gebeurt.”

Geschatte timing:

De Panne (start): maandag om 16 uur

Koksijde: 19:30 uur

Nieuwpoort: 21:30 uur

Middelkerke: 23:30 uur

Oostende: dinsdag om 1:30 uur

Bredene: 2:30 uur

De Haan: 4:30 uur

Wenduine: 6:30 uur

Blankenberge: 8 uur

Zeebrugge: 12 uur

Knokke (finish): 14 uur