Tweede fase werken Kapelstraat starten binnenkort

16 september 2020

13u07 0 Bredene Op 21 september starten De Watergroep en Fluvius met de tweede fase van de werken aan de nutsleidingen in de Kapelstraat. De werken zullen duren tot begin 2021.

Begin dit jaar werden reeds werken uitgevoerd aan de nutsleidingen in de Kapelstraat tussen de Brusselstraat en Gentstraat. Deze werken werden gekoppeld aan de werken aan de parkeerzones in de Kapelstraat. De werken die nu worden uitgevoerd situeren zich tussen de Brusselstraat en Koningin Astridlaan. In dit gedeelte van de Kapelstraat wordt het gasnet vernieuwd, de verlichtingskabels vervangen en de waterleiding aangepast. Alle werken worden uitgevoerd in opdracht van de nutsmaatschappijen De Watergroep en Fluvius. Het verkeer blijft in één richting behouden zodat de handelszaken maximaal bereikbaar blijven. Zowel de parkings Marktplein als Shopping Duinen blijven in gebruik.

Door de omvang van de werken zullen de Kapelstraat en de Rozenlaan afgesloten zijn en is doorgaand verkeer in beide richtingen niet mogelijk. Het verkeer in de rijrichting De Haan dient over de parking markt te rijden, de voertuigen in de rijrichting Oostende kunnen via de Koninklijke Baan rijden. Op de parking markt moet tijdens de duur van de werken in de Kapelstraat géén parkeergeld worden betaald.

Markt tijdelijk op andere plaats

Omdat het verkeer wordt omgeleid over het marktplein is er voor de organisatie van de wekelijkse markt te weinig plaats. Vanaf dinsdag 22 september wordt de markt verplaatst naar de locatie MEC Staf Versluys (op de twee parkings tegenover het MEC Staf Versluys en het evenementenplein) en dit tot het einde van de werken in de Kapelstraat. Parkeren tijdens het marktbezoek kan op de nabijgelegen randparking (parking MEC III).