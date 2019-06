Twee minderjarige illegalen opgepakt na nachtelijke plundertocht Bart Boterman

29 juni 2019

In Bredene zijn donderdagmorgen twee minderjarige illegalen opgepakt nadat ze die nacht verschillende inbraken en pogingen hadden gepleegd.

De politie kreeg woensdagnacht de eerste oproep rond 1.10 uur. “De patrouille snelde ter plaatse en stelde vast dat er was ingebroken, maar de daders waren gevlucht. Rond 2 uur kwam nog een melding van een bewoner uit de Wulpenstraat dat er twee verdachte types rond zijn huis hadden gelopen. Kort daarna bleek er ingebroken te zijn in een woning in de Zegelaan. Patrouilles zetten een zoektocht op, maar die leverde geen resultaat op”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan.

Om 9.20 uur werden opnieuw twee verdachte personen in een tuin gesignaleerd, dit keer in de Paaphoek. “Tien minuten later troffen onze patrouilles in de Lodewijk Paretlaan twee mannen aan die aan de beschrijving voldeden. Een van hen had een deel van de buit op zak en ze werden gearresteerd”, gaat de commissaris verder. “Het bleek te gaan om minderjarigen zonder gekende verblijfplaats. Na onderzoek werd een van hen vrijdagnamiddag voorgeleid bij de jeugdrechter in Brugge en opgesloten in de gesloten jeugdinstelling in Everberg. De andere kreeg van de dienst Vreemdelingenzaken bevel het land te verlaten”, besluit Goes.