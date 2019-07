Tuinhuisjes branden volledig uit op camping, politie voorkomt erger Bart Boterman

15 juli 2019

11u04 0 Bredene Op de camping Park D’huele in de Zandstraat in Bredene woedde maandagmorgen rond 5 uur een uitslaande brand. Een tuinhuisje bij een stacaravan stond in lichterlaaie, kreeg de noodcentrale door van campingbewoners. Brandweer en politie snelden ter plaatse.

“Bij het aanrijden zagen de politiemensen vanuit de verte een zwarte rookpluim. Eens ter plaatse bleek ook al een tweede tuinhuisje in brand te staan”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. In de tuinhuizen stonden ook enkele gasflessen maar de campinguitbater had die reeds in veiligheid kunnen brengen. “In afwachting van de komst van de brandweer startte de politie met het blussen door middel van grote poederblussers uit de combi’s. Ook enkele campingbewoners hielpen daarbij. Zo werd voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere caravans”, aldus de commissaris.

Even later was de brandweer ter plaatse en kon die nog nablussen. “De twee tuinhuisjes zijn wel volledig vernield door de brand. Door de hitte zijn de vier aanpalende stacaravans eveneens beschadigd maar nog bewoonbaar”, besluit commissaris Dennis Goes. Wat de precieze oorzaak was van de brand, is niet geheel duidelijk.