Tuinhuis gaat in vlammen op: agente en brandweerman proberen nog tevergeefs te blussen Siebe De Voogt & Bart Boterman

30 mei 2020

14u33 0 Bredene In het Pluvierenerf in Bredene is vrijdagavond een tuinhuis volledig uitgebrand. Een agente en haar echtgenoot, een brandweerman, waren toevallig in de buurt en probeerden het vuur nog tevergeefs te blussen.

De brand brak omstreeks 20.45 uur uit in de tuin achter een woning. Een vrouwelijke inspecteur van de lokale politie Bredene/De Haan ging het vuur als eerste te lijf samen met haar echtgenoot die brandweerman is. Kort nadien kwamen zijn collega’s toe. De hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het tuinhuis zwaar beschadigd raakte. Ook de inboedel ging in vlammen op. De precieze oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar de politie sluit kwaad opzet wel uit.