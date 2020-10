Tover een lach op mensen hun gezicht met een leuke spreuk op je raam tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid Leen Belpaeme

01 oktober 2020

10u57 0 Bredene Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Gedurende tien dagen zet ook Bredene in op het verhogen van de veerkracht met de actie Spreuken in het straatbeeld.

Met de actie Spreuken in het straatbeeld wil Bredene zoveel mogelijk spreuken op vensters zien verschijnen. De actie kadert binnen de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Voor veel mensen gaat dit jaar immers gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekerheid goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal. Bredene verkoopt daarom krijtstiften via het Sociaal Huis. Met deze krijtstiften kan iedereen spreuken op het raam schrijven die het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker zetten zoals fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen,...

µZo wil Bredene een glimlach toveren op het gezicht van voorbijgangers en wil men hen doen nadenken over hun mentale gezondheid. Tegelijkertijd werkt de actie op een ludieke manier mee tegen het taboe dat nog steeds rust op (problemen met) geestelijke gezondheid.