Tiener Techniekacademie start in september Leen Belpaeme

16 augustus 2019

14u15 0 Bredene Via het initiatief ‘Techniekacademie’ maken kinderen op onderzoekende wijze kennis met techniek en technologie. Van 18 september tot 11 december zullen in Bredene twaalf workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.

Via twaalf concrete workshops worden kinderen in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en robotica. Er is begeleiding voorzien door twee techniekmentoren en er zal ook een actief bedrijfsbezoek worden ondernomen in de gemeente. Op het einde van de lesreeksen wordt een diploma-uitreiking georganiseerd. Inschrijven kan vanaf 7 september. Je aanmelden kan nu reeds via www.techniekacademie-bredene.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig per groep. De deelnameprijs bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Interesse om deel te nemen? Laat het weten via www.techniekacademie-bredene.be.