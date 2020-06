Tien kustgemeenten, tien keer anders. Ontdek vandaag wat Bredene deze zomer te bieden heeft

Bredene

Het wordt geen traditionele zomer aan de kust. In 10 afleveringen gaan wij op zoek naar de geheime plekjes in de 10 kustgemeenten. Bredene is traditioneel een kustgemeente waar je volop kan genieten van de rust en de natuur. Ondernemers zetten deze zomer ook volop hun creatieve culinaire troeven in de kijker tijdens speciale amuseroutes of zeewierwandelingen. Wie liever wat streetart ontdekt kan de Tour Elentrik afleggen en ontdekken hoe elektriciteitskasten werden omgetoverd tot kunstige pareltjes in het straatbeeld. De vorige afleveringen gemist? Lees ze hier