The Original Flandriens zitten in het wiel van de Tour de France Leen Belpaeme

14 juli 2019

20u33 0 Bredene Met de Tour de France in volle snelheid komen ook de bestellingen voor The Original Flandriens volop binnen. De kleine retrorennertjes zijn de afgelopen vijf jaar, sinds Yann Simperl en zijn vrouw Caroline een eigen exemplaar ontwikkelden, enorm populair. Het succes breidde zich zelfs uit van Uruguay tot in Hongkong.

Heel wat jongens speelden decennia geleden urenlang met de minirenners gebogen over het stuur. Ze herleefden de legendarische koersen met hun helden of verzonnen hun eigen koers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de heropleving van de renners, naast speelgoed voor kinderen, ook gegeerd is als verzamelitem voor de grote kinderen. Vijf jaar geleden sprong Yann Simperl op de productie van de miniatuurrenners. Meteen na de prille start mochten ze hun renners gaan afleveren voor het programma Vive le vélo en kwamen de kleine helden op het grote scherm. Dit jaar doet Vive le vélo het zonder de miniatuurversies van de renners, maar de flandriens blijven wel doorfietsen. Het gezin Simperl ruilde hun appartement in het centrum van Oostende ondertussen in voor een woning in Bredene. Ze hadden dan ook extra ruimte nodig om hun beginnende zaak rond The Original Flandriens uit te bouwen. “Tot onze eigen verbazing blijven we doorgaan, net als de flandriens. We leveren ondertussen aan winkels wereldwijd en ook via de webshop verkopen ze goed. Zeker tijdens een periode als de Tour zien we de cijfers in de lucht schieten. Ook wielerploegen, hun sponsors en bedrijven zijn grote klanten. Zij willen vaak gepersonaliseerde renners of speciale producten. Enkele jaren geleden maakten we nog de trofee voor Merci Merckx, de reeks die nu terug op televisie te zien is.”

Zo mochten Yann en Caroline wel meer bijzondere projecten doen. “We hebben samengewerkt met Paul Smith, het museum in Qatar, een Amerikaanse ploeg tot Oostende die Europese sportstad werd.”

Het koppel zit ondertussen niet stil. “We hebben iemand die de distributie wil doen in Amerika, maar we botsen daar op heel strenge regels rond productveiligheid. We willen ook twee nieuwe modellen op de markt brengen. De sprinter zit als een kat over zijn stuur gebogen en de klimmer die recht op de pedalen staat om de berg te beklimmen.” The Original Flandriens kregen ook al wat concurrentie, maar daar ligt het koppel niet wakker van. “Zoals het een flandrien betaamt, doen wij al het mogelijke om een zo mooi mogelijk product te realiseren. Mensen beseffen niet altijd hoeveel werk er kruipt in de handgeschilderde figuren. Wij werken zes op zeven of soms zeven op zeven van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Op een dag schilder ik zo’n 100 renners met de verschillende lagen verf. We doen daarnaast beroep op een viertal schilders, afhankelijk van de bestellingen die we binnen krijgen”, vertelt Caroline.

Yann wil ook werken aan een duurzaam product. “Ik wil op termijn graag experimenteren met gerecycleerd plastic voor onze set met renners voor kinderen. We hebben heel wat ideeën. Wij zijn ook een beetje flandriens, we blijven hard doorgaan.” Ondertussen volgt het koppel ook de Tour de France op de voet. “We maken elke dag renners in de truitjes van de winnaars van de dag. Het zijn niet enkel de retrorenners die populair zijn.”