Thailand toont al zijn troeven tijdens festival in Bredene Leen Belpaeme

13 augustus 2019

14u36 0 Bredene De Thaise gemeenschap in België verzamelt op 17 augustus in Bredene voor het I love Thailandfestival. Met dit evenement willen de organisatoren in de eerste plaats het exotische Thailand in de kijker plaatsen bij het grote publiek.

Wie nog nooit in Thailand is geweest kan in Bredene kennis maken met het eten, de cultuur en de gastvrijheid van zijn bewoners. Zowel de Thaise toeristische dienst als de Thaise ambassade zijn aanwezig met infostanden. Niet minder dan 37 Thaise restaurants staan te wachten met een culinaire ontdekking. Op de grote Thaise markt kan men allerlei Oosterse producten ontdekken, van Thaise zijde tot doerian fruit. Ontspannen kan in de massage en wellness zone waar tientallen masseuses staan te wachten om de bezoekers een deugddoende massage te geven. Op drie podia kan je genieten van heel wat live entertainment met ondermeer de traditionele dansen in Thaise klederdracht. Het festival vindt plaats in en rond het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. De markt en foodcourt gaan open om 10 uur, toegang is gratis.

Alle info via www.thaisemarkt.be