Suppletiewerken op strand van Bredene lopen - iets later dan gepland - op hun einde Timmy Van Assche

12 juli 2020

11u12 0 Bredene De suppletiewerken op het strand van Bredene naderen hun einde. Tegen 15 juli - twee weken later dan voorzien - moet het strand van de badplaats weer volledig toegankelijk zijn. De werken zijn noodzakelijk om de kust te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. In totaal zal zowat 313.000 kubieke meter zand op het Bredense strand aangevoerd zijn.

Het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voert met haar masterplan Kustveiligheid al bijna tien jaar maatregelen uit om onze kustlijn te beschermen tegen een duizendjarige stormvloed. Bij de uitvoering van de maatregelen gaat MDK uit van het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Simpel gesteld: waar het aangewezen is, wordt zand aangevoerd om een hoger en breder strand te creëren - suppletie, dus. Stormgolven verliezen hierop hun kracht en energie, alvorens ze schade kunnen berokkenen aan dijken of bebouwing. Vooral in het geval van Bredene is er na vrijwel elke stevige storm vorming van zandkliffen merkbaar. “Toch toonde onderzoek aan dat na een storm het strand deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden”, laat MDK optekenen.

De suppletiewerken die nu aan de gang zijn in Bredene naderen hun einde. Da’s twee weken later dan gepland. Door technische problemen met een van de baggervaartuigen liepen de werken vertraging op. Uitstel is echter geen afstel: vanaf 15 juli is het strand opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht, samen met onder meer Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a), een bezoek aan de suppletiewerken ter hoogte van strandpost 6 bij strandbar Hippo Beach.

“Op het strand van Bredene verschijnen na elke zware winterstorm wel kliffen. Ook dit jaar, na onder andere storm Ciara, was dat het geval. De duinvoet was sterk aangetast. Er was geen acuut gevaar voor overstroming, maar een verzwakte duinvoet is wel nadelig voor het behoud van een gezond kustfundament”, stelt Peeters. “Samen met de gemeente besliste MDK daarom om nog voor de zomervakantie extra zand aan te brengen aan de duinvoet. Deze herstelsuppletie moet zorgen voor het behoud van een gezond kustfundament en de zeewerende functie van de duinen blijven garanderen. Op korte termijn verzekeren we de basisbescherming van onze kust, op lange termijn houden we rekening met grotere zeespiegelstijgingen en het garanderen van kustbescherming na 2050.”