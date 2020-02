Strandrace De Classic wordt afgelast zondag Leen Belpaeme

13 februari 2020

10u49 0 Bredene De organisatie van De Classic in Bredene laat via sociale media weten dat de strandrace van zondag door overmacht afgelast wordt.

De redenen voor de beslissing zijn vooral de weersvoorspelling die tot 9 Beaufort geeft op zondag. Ook de staat van het strand is niet optimaal. “Er zijn kliffen op het parcours tot 1,5 meter hoog op verschillende plaatsen en opgewaaid los zand. De werklast voor de overheden om een volledig ondergewaaid parcours vrij te maken net vòòr een volgende storm is te hoog en er liggen enkele hindernissen die bij storm gevaarlijk zijn zoals afgebroken beton ter hoogte van strandpost 6. Omwille van deze factoren kunnen wij de veiligheid van de bikers op het parcours tijdens de Classic van zondag 16 februari wellicht niet garanderen en verkiezen we om nu de race af te gelasten/uit te stellen tot zondag 20 december 2020.” Ook als de weersomstandigheden nog wijzigen kan de race niet meer doorgaan. “Het opstarten van de voorbereidingen voor de wedstrijd moet uiterlijk gebeuren op donderdagochtend”, laat de organisatie nog weten.

Alle ingeschreven bikers ontvangen een mail.

