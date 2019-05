Steve Vandenberghe (sp.a) blijft in Vlaams parlement: “We zijn in rechtse tsunami terechtgekomen” Leen Belpaeme

27 mei 2019

16u53 0 Bredene Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) zal ook in de komende jaren zetelen als Vlaams parlementslid voor sp.a. Hij stond op de tweede plaats en haalde 13.106 voorkeurstemmen

Vandenberghe beseft dat het resultaat voor zijn partij niet goed is. “Het is wat het is. We zijn in een rechtse tsunami terechtgekomen. Er zijn wel een aantal nieuwe mensen in het parlement, wat goed is om een nieuwe start te maken. Over mijn persoonlijke score ben ik tevreden. We blijven in Bredene rond de 30 procent. Dat is boven het gemiddelde. De score is een appreciatie om verder te gaan met mijn werk”, zegt de burgemeester. Toch is hij ontgoocheld. “We hadden uiteraard gehoopt op veel meer voor de partij. Toch vind ik dat we de juiste weg zijn ingeslagen met nieuwe mensen. Maar de kiezer heeft altijd gelijk. Ik ga nu mijn best doen om mijn werk in het parlement verder te zetten. Ik heb de voorbije vijf jaar hard gewerkt en ik denk wel dat mensen dat gezien hebben. We zullen met vernieuwde ploeg verder doen.”