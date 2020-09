Spelers KSV Bredene in quarantaine: één teamgenoot is besmet met coronavirus Leen Belpaeme

12 september 2020

14u07 2 Bredene De eerste wedstrijd in tweede provinciale A van KSV Bredene, die zondag thuis tegen Lichtervelde gepland stond, is noodgedwongen verplaatst. Een speler van Bredene is besmet met corona. Alle ploeggenoten zitten voorlopig in quarantaine.

Nadat KSV Bredene op de hoogte gebracht werd dat een van de voetballers besmet was, werden alle spelers, 23 in totaal, getest. Die testen kwamen allemaal negatief terug, maar de spelers werden toch in quarantaine geplaatst in afwachting van de tweede testen. Die worden vandaag zaterdag en maandag afgenomen. Als die opnieuw negatief zijn, mogen de spelers terug aan het werk en samen trainen.

De wedstrijd van zondag werd ondertussen verplaatst, in overeenstemming met de procedure van de voetbalbond. De besmetting had geen gevolgen voor de andere ploegen van KSV Bredene. “De andere trainingen en wedstrijden van dit weekend kunnen gewoon doorgaan zonder problemen”, bevestigt voorzitter Gregorio Salhi.

Op 20 september start de competitie dan echt met een verplaatsing naar SV Loppem.