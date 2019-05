Solange (82) uit Bredene blijkt plots al 2 jaar vermist. Zoon in cel voor gijzeling Bart Boterman

24 mei 2019

17u21 122 Bredene Een 47-jarige man uit Bredene zit in de cel op verdenking van de gijzeling van zijn moeder. Dat bevestigt het Brugse parket. Sinds midden 2017 ontbreekt elk spoor van de 82-jarige Solange Hennaert, maar dat werd pas recent ontdekt.

De vrouw woonde bij haar zoon in het appartement in de Nukkerstraat in Bredene, op de bovenste verdieping. Volgens buurtbewoners is de vrouw al sinds jaren niet meer gezien. Haar zoon vertelde dat hij haar naar een rusthuis had gebracht en zijn moeder dementeerde. Maar de vrouw blijkt nergens opgenomen te zijn. De bal begon te rollen toen zes maanden geleden de identiteitskaart van de vrouw vernieuwd moest worden.

Septische putten

Haar zoon wimpelde de gemeente en wijkagent telkens af met nieuwe uitvluchten, tot het parket zaterdag over ging tot arrestatie van de man. De politie en civiele bescherming besloten om donderdag een huiszoeking uit te voeren. In het appartement werd een enorme stank en zo’n zeventig zakken met afval en bierblikken gevonden. Ook de septische putten werden geledigd door de civiele, om op zoek naar sporen van Solange. Die werden niet gevonden, maar wel haar bankkaart en paspoort. Het parket van Brugge zegt dat er elementen zijn in het onderzoek die erop wijzen dat haar zoon meer zou weten. Hij werd dinsdag aangehouden voor gijzeling, informaticabedrog, oplichting en het bedrieglijk achterhouden van een bankkaart. De man zou al die tijd haar pensioen hebben opgestreken.

Opsporingsbericht

De raadkamer verlengde die arrestatie vrijdagmorgen met minstens een maand. Het gerechtelijk onderzoek moet uitwijzen hoe de vork precies in de steel zit. Op vraag van het parket is vandaag ook een opsporingsbericht verspreid. De vermiste vrouw is klein van gestalte, mager gebouwd en heeft grijs haar. Mogelijk verblijft ze in de regio van Oostende.





Iedereen die Solange Hennaert sinds midden 2017 gezien heeft of weet waar ze momenteel verblijft, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.