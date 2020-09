Sociale Kruidenier verhuist naar grotere stek: “Zo belangrijk dat mensen elkaar in deze tijden kunnen ontmoeten” Leen Belpaeme

25 september 2020

16u32 0 Bredene De Sociale Kruidenier van Bredene zal vanaf oktober terug te vinden zijn in de Duinenstraat 108, vlak naast de site van het Sociaal Huis en Woonzorgcentrum Jacky Maes. Het gaat om een forse uitbreiding, en die komt mooi op tijd. “We kunnen opnieuw een kop koffie geven aan de mensen die hier langskomen. Daar was in coronatijden geen plaats voor op onze huidige locatie. Het is zo belangrijk dat mensen eens hun hart kunnen luchten”, vertelt coördinator Wendy Samson.

De Sociale Kruidenier groeide in korte tijd uit tot een belangrijke schakel in het armoedebeleid in Bredene. Door het succes moest een grotere locatie gezocht worden. Die werd gevonden boven de lokalen van het strijkatelier van BOD. Met 306 vierkante meter is er veel meer ruimte tegenover de 62 vierkante meter die er in het huidige pand is. “Er is nu plaats voor ontmoeting en activiteiten. Daarnaast kan de logistiek er beter gebeuren en kan er samengewerkt worden met de diensten die nu al op de site van het Sociaal Huis verzameld werden, zoals het woonzorgcentrum, het lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en Huis van het Kind”, legt schepen Eddy Gryson uit.

We zien veel nieuwe cliënten die door corona hun inkomen zagen wegvallen en niet meer rondkomen Wendy Samson

De Sociale Kruidenier ’t Groot Verschil beschikt opnieuw over een winkelruimte, maar dat wordt nu gekoppeld aan een ontmoetingsruimte met volledig ingerichte keuken, een afzonderlijke bureau- en spreekruimte en sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn er beneden een garageruimte en inkom.

Colruyt, bakkerij Deschacht en Albert Heijn

“De ruimte wordt ingericht zoals een echte winkel. We werken ook met een professionele kassa, ook al zijn sommige producten gratis. Mensen mogen vrij kiezen wat ze meenemen en rekenen gewoon af zoals in de winkel. We kopen zelf enkele basisproducten in zoals suiker en bloem, die we dan verkopen aan -20 procent. Andere producten die niet meer verkocht kunnen worden in de winkel, krijgen we gratis. We werken daarvoor samen met de Colruyt, bakkerij Deschacht en Albert Heijn”, legt coördinator Wendy Samson uit.

Vriendschappen

Sinds de opstart zijn al 335 passen uitgedeeld om hier te kunnen winkelen. “Op dit moment zijn zo’n 120 passen actief. Mensen kunnen een winkelpas aanvragen via het Sociaal Huis. Het gaat vooral om mensen met een beperkt inkomen. Er wordt daarvoor gekeken naar de armoedegrens. Ook mensen die het met minder dan 75 euro leefgeld per week moeten stellen, komen in aanmerking.”

Door de coronacrisis ziet de Sociale Kruidenier een nieuw publiek dat komt aankloppen. “We zien veel nieuwe cliënten die door corona hun inkomen zagen wegvallen of veel geld verloren hebben zoals beginnende zelfstandigen. Ook alleenstaande ouders werden hard getroffen. Ze geraakten voordien wel net rond en zochten geen hulp, maar moesten het plots met minder stellen en komen niet meer rond”, zegt Wendy.

Op de nieuwe locatie wordt ontmoeting heel belangrijk. “Je merkt dat mensen in armoede zich vaak opsluiten. Veel activiteiten kosten geld en dus blijven ze gewoon thuis. Door workshops en activiteiten te organiseren, zie je vriendschappen ontstaan en mensen openbloeien.” Er wordt onder meer gewerkt rond gezonde voeding. “We werken samen met Colruyt in het sociaal project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’. Gezinnen leren daarbij koken met gezonde ingrediënten voor 1,2 of 3 euro per portie”, vult initiatiefneemster Nathalie Caestecker aan.