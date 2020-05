Skateparken en speelpleinen blijven dicht in Bredene: “Praktisch onhaalbaar” Leen Belpaeme

19 mei 2020

12u25 0 Bredene De speelpleinen en skateparken mogen alleen onder toezicht geopend worden en dit is in Bredene praktisch onhaalbaar, zo laat het gemeentebestuur weten.

Alle skateparken en speelpleinen in Bredene blijven dicht. Ook de multifunctionele speelpleinen in de Staessenstraat, Dorpsplein en in het domein Grasduinen kunnen niet gebruikt worden. “We stellen vast dat jongeren regelmatig over de omheining kruipen om op het kunstgrasveld in het sportcentrum te voetballen. Deze kunnen weliswaar enkel gebruikt worden als dit onder begeleiding door een sport-/ voetbalvereniging kan gebeuren”, laat de gemeente weten.

Strandcabines

Het gemeentebestuur krijgt ook heel wat vragen over de datum waarop strandcabines mogen worden geplaatst. “Hierover kan momenteel nog geen uitsluitsel worden gegeven. Voorlopig kunnen we enkel bevestigen dat de strandcabines niet vóór 8 juni kunnen worden geplaatst. Dit geldt zowel voor de particuliere strandcabinehouders als voor de cabines die verhuurd worden door de concessiehouder.”