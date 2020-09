Séverine laat je niet alleen in Bredene dansen, maar ook in Oudenburg Leen Belpaeme

10 september 2020

07u36 0 Bredene Dansstudio Séverine, al 18 jaar een vaste waarde in Bredene, breidt nu ook uit in Oudenburg. Er wordt gestart met een klein aanbod, maar dat kan uitgebreid worden.

Séverine Renoult, artistiek directeur en dansleerkracht, houdt al 18 jaar de dansstudio in de Elisabethlaan in Bredene draaiende. In september is Dansstudio Séverine een nieuwe samenwerking gestart met de gemeente Oudenburg. Hier beschikken ze over vier balletgroepen. De jongste ballerina’s kunnen starten vanaf de leeftijd van vier jaar. Elke balletgroep krijgt één uur les in de week. Daarnaast kunnen dames vanaf 25 jaar zich aansluiten bij The Ladies. In deze les van één uur krijgen ze een ruim aanbod van opwarming en dansstijlen, bijvoorbeeld hiphop, jazz, modern...

Alle danslessen vinden plaats in sporthal Ter Beke. “Momenteel starten wij met een klein aanbod, maar we hopen om dit uit te kunnen breiden in de nabije toekomst”, zegt Séverine Renoult.

Wie interesse heeft, kan in september gratis proberen tijdens een proefles.

Meer info via www.dansstudioseverine.com.