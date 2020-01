School neemt afscheid van kinderen uit asielcentrum Leen Belpaeme

31 januari 2020

17u10 0 Bredene VBS Duinen in Bredene heeft vrijdagmiddag afscheid genomen van de kinderen die er de voorbije weken school liepen. Sinds december werden in jeugdverblijfscentrum Horizon asielzoekers opgevangen, onder wie heel wat gezinnen met kinderen. De school stond erop om de kinderen nog een mooi afscheid te geven.

Het asielcentrum in Bredene kon maar tot 10 februari open blijven. Het jeugdverblijfscentrum zal de komende maanden immers opnieuw druk gebruikt worden voor klassen die op bezoek komen naar zee. De kinderen die de afgelopen maanden in Bredene verbleven, konden wel les volgen in verscheidene scholen in de gemeente. In VBS Duinen ging het om een 30-tal kinderen.

Omdat enkele kinderen vanaf volgende week al les zullen volgen in Koksijde, waar een nieuw tijdelijk centrum de deuren opent, werd vrijdag al een afscheid georganiseerd samen met de ouders. De kinderen zongen, dansten en toonden wat ze al geleerd hadden met een poppenspel. De kinderen kregen een klein aandenken aan hun tijd in de school.