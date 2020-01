Rode Kruis organiseert cursus Reanimatie en Defibrillatie Leen Belpaeme

14 januari 2020

13u59 0 Bredene Rode Kruisafdeling Bredene organiseert op de eerste dinsdag van de pare maanden een korte cursus “Reanimatie en Defibrillatie”.

De bedoeling is om deelnemers vertrouwd te maken met een AED-toestel maar ook om je te leren op een correcte manier de hulpdiensten te verwittigen, het slachtoffer te benaderen en reanimatie en hartmassage toe te passen in afwachting dat het toestel ter plaatse en aangesloten is. Zo’n toestel is eigenlijk makkelijk te bedienen en geeft ook richtlijnen wat je moet doen. De vraag is echter wie uit zichzelf zo’n toestel zal hanteren. De gemeente Bredene investeert al geruime tijd in AED – toestellen. Jaarlijks zijn er ongeveer 10.000 hartstilstanden in België. Amper 5 tot 10 procent overleeft tenzij er onmiddellijk gestart wordt met reanimatie en een AED toestel gebruikt wordt, dan stijgt de overlevingskans tot 60 procent. De cursus is gratis en duurt 3 uur. Deze korte sessie is praktijkgericht en daarom kunnen we maar maximum 15 cursisten toelaten. Bij meer dan 15 cursisten kom je bij inschrijving automatisch op de volgende sessie terecht. De les is op 4 februari en start stipt om 19 uur tot 22 uur. Alle cursussen gaan door in de lokalen van het Rode Kruis, Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck (ingang verenigingen), Prinses Elisabethlaan 47, 8450 Bredene. Er is geen voorkennis vereist. De cursus is gratis.

Inschrijven via https://act.rodekruis.be/EducationActivity/OverviewEducationActivity.aspx?eaid=407809. Alle info via www.rodekruis.be/bredene