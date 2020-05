Rhythm 2 Dance zingt voor woonzorgcentra, en ook één keer voor de buren Leen Belpaeme

11 mei 2020

15u59 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bredene Enkele leden van Rhythm 2 Dance zongen de voorbije weken al voor verscheidene woonzorgcentra in Oostende en Bredene, maar op Moederdag gaven ze een miniconcert in de Groenendijkstraat. Daar woont Tom Wicheler van Rhythm 2 Dance.

“Mijn buren weten dat we dit initiatief nemen en ze vroegen om ook eens in de straat te zingen. Ik vond het leuk om dit te doen op Moederdag. Mijn ouders wonen allebei redelijk ver weg. Daarom hebben we het optreden live gestreamd via WhatsApp met de hele familie", vertelt Tom.

Hij speelde de voorbije weken telkens muziek om 20 uur. “We zingen dan niet mee, maar de buren konden wel verzoeknummers vragen." Tijdens het speciale optreden was er alvast extra ambiance. “We treden de komende weken nog op bij enkele centra. Volgende week trekken we naar de Imbo. We zingen altijd vanuit de tuin of op het terras. Het wordt echt wel geapprecieerd. We hebben wel eerst toestemming gevraagd aan de burgemeesters van Bredene en Oostende, maar alles verloopt op een veilige manier."