POLL: Bredene vangt opnieuw asielzoekers op Leen Belpaeme

29 november 2019

Er komen vanaf volgende week dinsdag opnieuw asielzoekers naar de Horizon in Bredene. Er is plaats voor 300 mensen, maar in eerste instantie zullen er minder vluchtelingen opgevangen worden. Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) benadrukte dat de gemeente zijn maatschappelijke rol moet spelen en ervoor zorgen dat deze mensen niet op straat terechtkomen in deze kille winterperiode. Wat denken jullie?

Poll Hoe sta jij tegenover de komst van asielzoekers naar Bredene? Positief, geen probleem voor mij

Neutraal

Ik ben toch wat ongerust

Neutraal 9%

Ik ben toch wat ongerust 79%