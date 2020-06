Politiemotard die onderweg naar interventie werd aangereden, is nog enkele dagen buiten strijd Bart Boterman

16 juni 2020

12u59 0 Bredene De motard van de lokale politie Bredene/De Haan die maandag – op weg naar een interventie in Wenduine – werd aangereden in de Zeelaan in Bredene, is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. “We zijn opgelucht dat de gezondheid van onze collega snel is verbeterd”, zegt commissaris Dennis Goes.

De politieman reed prioritair en was op weg naar KSK Wenduine, waar twee jongeren rond 17 uur ernstig verbrand raakten tijdens een incident met gasflessen. Een bestuurder in de Zeelaan in Bredene had de motorrijder van de politie niet gezien en maakte een verkeerd manoeuvre. Er volgde een aanrijding en de politiemotard werd weggekatapulteerd. De man kwam in de berm terecht en bleef roerloos liggen.

“Het zag er even heel ernstig uit voor onze collega, omdat hij buiten bewustzijn was. Uiteindelijk verbeterde zijn toestand snel en dat is een grote opluchting. De politieman liep een hersenschudding op. Verdere onderzoeken in het ziekenhuis wezen uit dat er verder geen zware letsels zijn en hij wellicht niets aan het ongeval zal overhouden”, aldus commissaris Goes.

De politieman is wel nog enkele dagen arbeidsongeschikt en herstelt thuis verder van het ongeval.