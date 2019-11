Politie zal bodycams gebruiken in Bredene en De Haan Leen Belpaeme

19 november 2019

14u40 0 Bredene Politiezone Bredene- De Haan zal 16 bodycams in gebruik nemen tijdens een proefperiode.

Bodycams zijn camera’s die agenten dragen tijdens interventies. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijslast, bijvoorbeeld bij agressie en hebben zo tegelijk een ontradend effect. Zowel het gebruik van de bodycam als de toegang tot de opgenomen beelden is aan strikte regels onderworpen. Zo moet de bodycam zichtbaar gebruikt worden van begin tot einde van de interventie. De beelden zijn enkel toegankelijk voor bevoegde politieambtenaren en de systeemverantwoordelijke. Ze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Bodycams worden al vaker gebruikt in grote steden waar de politie vaker met agressie te maken krijgen. “Ook in Bredene heeft de politie met agressie te maken. Als de politie deze maatregel vraagt om de veiligheid te verhogen, dan moeten wij dat volgen”, zegt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe.