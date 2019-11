Politie roept hulp in van Sinterklaas en lanceert opmerkelijke sensibiliseringscampagne Bart Boterman

27 november 2019

17u11 2 Bredene Met een ludieke video op sociale media wil de politiezone van Bredene en De Haan kinderen sensibiliseren over verkeersveiligheid. Want nu het vroeg donker is, zijn niet alle fietsers even goed zichtbaar. Het politiekorps riep de hulp in van Sinterklaas.

“De Sint is graag gezien”, vertelt Sinterklaas in de video die woensdag gelanceerd werd. “En hij vindt veiligheid heel belangrijk. Zorg steeds dat je zichtbaar bent in het verkeer. Vraag daarom lichtjes en fluomateriaal aan de Sint. Jij, de politie en de Sint gaan samen voor veiligheid”, aldus de oproep van Sinterklaas. Zijn staf is in de video voorzien van heel wat fietslichtjes.

Het filmpje getuigt van enige DIY-stijl. “Op deze manier proberen we kinderen en hun ouders uit onze politiezone te bereiken en aan te zetten om beter verlicht te zijn tijdens het fietsen, wandelen en sporten. Enkele leden van ons korps kwamen op het idee om de hulp van Sinterklaas in te roepen en een filmpje te draaien en te monteren. Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van onze zone”, vertelt commissaris Dennis Goes over de opmerkelijke campagne.