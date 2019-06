Politie geeft verkeerslessen aan alle vierdejaars van basisscholen in Bredene en De Haan Bart Boterman

06 juni 2019

17u59 0 Bredene De politie Bredene/De Haan zet hard in op verkeersveiligheid voor jonge fietsers en gaat jaarlijks langs bij alle twaalf basisscholen in Bredene en De Haan, om de vierdejaars wegwijs te maken in het verkeer. Jaarlijks krijgen in totaal zo’n 300 leerlingen verkeerslessen. Donderdag was ‘t Klavertje in Wenduine aan de beurt.

“Gedurende een volledige dag maken inspecteurs Ivo Maertens en Christof Duthoy de kinderen wegwijs in het verkeer en wijzen ze hen op de mogelijke gevaren. In de voormiddag is er een interactief theoretisch gedeelte met veel plaatselijk foto- en filmmateriaal. ’s Namiddags worden de kinderen in kleine groepjes in het echte verkeer geleid op een specifiek uitgestippeld parcours, waar ze de verworven kennis in de praktijk konden omzetten”, zegt commissaris Dennis Goes. Daarnaast wordt op de speelplaats een oefenpark uitgezet door de gemeente om de fietsvaardigheden verder te testen. De Europaschool en de Zandlopertjes in de Groenendijk in Bredene kregen inspecteurs Ivo en Christof al in mei over de vloer. Donderdag was ‘t Klavertje in Wenduine aan de beurt.

Volgende week volgen nog de Heideschool in De Haan en de Zandlopertjes in Bredene-Duinen. In het najaar komen de Don Boscoschool, IBIS, VBS Duinen en De Dorpslinde in Bredene aan de beurt en eveneens de Einsteinschool en De Zeeboon in De Haan. “Het doel van de verkeersles is om kinderen in staat te laten zijn om zelfstandig en op een veilige manier in het verkeer te bewegen met de fiets, waarbij ze rekening moeten houden met de verkeersregels, -borden en -tekens”, besluit Goes.