Politie en sociale inspectie houden controles met interceptie: 104 op 580 in overtreding Bart Boterman

07 november 2019

18u04 5 Bredene In de Sluizenstraat in Bredene en de Nieuwe Steenweg in De Haan zijn woensdag politiecontroles gehouden, samen met de sociale inspectie. Bij overmatige snelheid ging de politie over tot interceptie. 104 van de 580 gecontroleerde voertuigen, waaronder twee vrachtwagens, waren in overtreding.

Zes buitenlandse bestuurders die te snel op het gaspedaal drukten, dienden een onmiddellijke inning van 203 euro te betalen en kregen een betaalterminal onder hun neus geduwd. Daarnaast waren vier onmiddellijke inningen van 116 euro wegens gebruik van de gsm achter het stuur en drie wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Daarnaast waren er nog zes processen verbaal van waarschuwing. Andere overtreders krijgen een boete in de bus of een proces-verbaal van waarschuwing.

Een voertuig met ernstige technische gebreken werd begeleid naar de keuring en moet zich binnen de 14 dagen in regel stellen. Een bestelwagen werd in beslag genomen wegens niet-verzekering. Een Albanees aan boord van een voertuig bleek niet over geldige identiteitsdocumenten te beschikken en kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten van Dienst Vreemdelingenzaken.

De Sociale Inspectie controleerde 32 personen en stelde twee inbreuken op de reglementering deeltijdse arbeid vast. De respectievelijke werkgevers kregen een pv. “De politie van Bredene/De Haan zet in op een geïntegreerde aanpak met externe partners en zal dit ook in de toekomst doen”, reageert commissaris Dennis Goes.