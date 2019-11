Politie, douane en belastingsdienst innen bijna 11.000 euro aan openstaande boetes en belastingen Siebe De Voogt

25 november 2019

18u26 0 Bredene De lokale politie Bredene/De Haan heeft dit weekend grote verkeerscontroles gehouden in Bredene. Samen met de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en douane werden daarbij bijna 11.000 euro aan openstaande boetes en belastingen geïnd.

De controles vonden zaterdagnacht plaats langs de Koninklijke Baan. Alle passerende voertuigen werden gescand door de belastingsdienst en douane. Bij een positief signaal werden de bestuurders door motorrijders van de politie uit het verkeer gehaald en naar de controleplek begeleid. De politie stelde vast dat zes bestuurders rondreden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd voor zes uren ingehouden. Twee bestuurders hadden net een glas teveel op en moesten hun wagen voor drie uren langs de kant laten staan. Verder werden inbreuken vastgesteld rond gordeldracht, op de taxiwetgeving en rond zwartwerk. De politie controleerde ook een voertuig dat eerder werd opgemerkt naar aanleiding van een vermeende inbraak. De bestuurder bleek uiteindelijk geen inbreker, maar had wel een rijverbod lopen. Hij had bovendien teveel gedronken en reed onder invloed van drugs.

De VLABEL kon op zijn beurt 2.103 euro aan niet-betaalde verkeersbelastingen innen. De douane incasseerde dan weer 8.535 euro aan penale boetes. Volgens de lokale politie Bredene/De Haan zetten ze regelmatig in op gelijkaardige controleacties in samenwerking met andere overheidsdiensten. “Dergelijke controles zijn interessant voor alle deelnemende diensten”, zegt commissaris Dennis Goes. “Het feit dat we de krachten bundelen zorgt ervoor dat we allemaal veiliger, meer gespecialiseerd en efficiënter kunnen werken.”