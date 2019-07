Peukenblokken om sigarettenpeuken

te verminderen op het strand Leen Belpaeme

29 juli 2019

16u32 3 Bredene Geïnspireerd door de peukentegels die reeds terug te vinden zijn in een aantal gemeenten, heeft het Bredens gemeentebestuur nu aan alle strandingangen een ‘peukenblok’ geplaatst.

Met deze peukenblokken wil Bredene het aantal sigarettenpeuken aan de strandingangen en op het strand terugdringen. Sigarettenpeuken staan al jaren bovenaan de top tien van het strandafval in Europa en wereldwijd. Een peuk wordt pas na 12 à 15 jaar afgebroken en valt uiteen in micro- en nanoplasticvezels die verantwoordelijk zijn voor de plastic soup. “Met onze ‘peukenblokken’ willen we niet alleen zorgen voor minder peuken op het strand. Het is ook sensibiliserend bedoeld net zoals het rookvrij strand aan post 4 en de acties Plastic Nightmare en ‘More plastic than fish in the sea’. Bredene wil immers wat betreft bewustwording rond de gevolgen van vervuiling door plastics verder een pioniersrol vervullen”, licht burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) toe.