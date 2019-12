Parking Shopping duinen wordt ook in de winter betalend Leen Belpaeme

23 december 2019

Bredene heeft een nieuw parkeerplan opgemaakt. Zo werden enkele wijzigingen aangebracht in het parkeerregime langs de Kapelstraat.

Eén van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe parkeerplan is de regeling op ‘Parking Shopping’ waar het overdag niet meer zal toegelaten zijn om te parkeren met een bewonerskaart. Deze maatregel beoogt in de eerste plaats een goede handelskernversterking. Samen met de heraanleg van de parking met een inrit langs de Koninklijke Baan moet de wijziging de circulatie verbeteren. Daarnaast komt er één soort bewonerskaart voor de hele zone, dit aan een eenvormig tarief van 30 euro. Bewoners kunnen vanaf volgend jaar dan ook op alle parkings aan het Staf Versluyscentrum en op een afgebakende zone voor bewoners op de parking ‘Markt’ parkeren. Zoals elk jaar zullen de inwoners van de zone waar het bewonersparkeren en betalend parkeren van toepassing is, een uitnodiging krijgen om hun bewonerskaart te verlengen.

Bredene verandert ook de regeling voor betalend parkeren. Vanaf 4 april 2020 is dit het ganse jaar door van kracht. Tot nu toe moest je enkel betalen vanaf het eerste weekend van de paasvakantie t.e.m. het laatste weekend van september. De nieuwe regeling zal in de loop van het dienstjaar worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.