Pannenkoekenverkopers geven zich valselijk uit voor Chiro Sas: “Bel de politie als je ze aan de deur krijgt” Bart Boterman

24 juni 2020

11u33 0 Bredene Chiro Sas uit Bredene roept burgers op om niet in te gaan op pannenkoekenverkoop in hun naam en de politie te bellen. De jongste weken gaan namelijk jongeren van deur tot deur gaan om pannenkoeken te verkopen terwijl ze zich uitgeven voor leden van Chiro Sas. “Maar op dit moment verkopen wij geen pannenkoeken. Het gaat dus om oplichters”, zegt leider Ian Lapeire (18).

De Chiroleden waren aan het knutselen om het kamp van deze zomer voor te bereiden toen plots een bejaarde vrouw aan kwam kloppen. “Ze vroeg of wij pannenkoeken verkochten. Ze had immers twintig euro gegeven en de jongeren aan haar deur hadden haar verteld dat ze om wisselgeld gingen. Ze kwamen echter niet terug en de vrouw kreeg evenmin pannenkoeken. We vinden dit heel jammer voor die dame, dat ze twintig euro kwijt is. Intussen hebben nog vijf mensen ons gemeld dat ze pannenkoeken hadden gekocht toen jongeren aan de deur kwamen in onze naam. Sommigen hebben effectief pannenkoeken gekregen, blijkbaar afkomstig van de supermarkt Spar. Ze mogen dit echter niet in onze naam doen”, aldus de leider. Chiro Sas doet wel aan pannenkoekenverkoop, maar meestal in de winter.

De leiding diende klacht in bij de politie. “Wie nog jongeren aan de deur krijgt om pannenkoeken te verkopen in onze naam, vragen we om de politie te bellen. Ze geven zich valselijk uit voor de Chiro en dat pikken wij niet. Als we zelf onze pannenkoekenverkoop houden, zullen sommigen ons misschien als oplichters beschouwen of ons niet meer vertrouwen. Dat zou een heel jammere zaak zijn, terwijl we geen slechte bedoelingen hebben”, besluit leider Ian.