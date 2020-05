Oud-leerlingen schenken speelgoed en lekkernijen aan Koninklijk Werk Ibis Leen Belpaeme

05 mei 2020

11u48 0 Bredene 14 oud-leerlingen hebben spontaan het initiatief genomen om speelgoed en lekkernijen te schenken aan Koninklijk Werk IBIS. Daar verblijven momenteel 45 kinderen.

Sinds de overheidsmaatregelen van 16 maart blijft Koninklijk Werk IBIS kinderen opvangen. Deze week verblijven er 45 kinderen in het internaat. “De dagelijkse werking werd in functie van de veiligheid van de kinderen en het personeel aangepast. Op school vormen (nood)opvang, leermomenten, herhalingsoefeningen, pre-teaching, live-sessies,... een grote uitdaging voor de leerlingen en de leerkrachten”, zegt algemeen directeur Philip Declercq. In het internaat staan de opvoeders voor de belangrijke taak om, in deze tijd van strikte richtlijnen, verder totaalzorg aan te bieden aan de kinderen die hier verblijven, zowel tijdens de week als in het weekend. “Alle vrijetijdsbesteding moet binnen de IBIS-muren plaatsvinden. Er zijn dus geen uitstapjes, fietstochten, strandspelen of bioscoopbezoek. We mochten nu een schenking ontvangen van heel wat speelgoed en lekkers van enkele oud-leerlingen. Christiaan Callens, voorzitter van de oud-leerlingenbond, kwam dit, uiteraard op veilige afstand, overhandigen aan hoofdopvoeder Eric Thirry.”