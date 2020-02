Opnieuw jobstudentenbeurs, maar deze keer in het Staf Versluyscentrum in plaats van de bibliotheek



Timmy Van Assche

05 februari 2020

07u45 0 Bredene Jongeren vanaf 15 jaar die op zoek zijn naar een studentenjob kunnen op zaterdag 8 februari van 14 tot 16 uur terecht in het MEC Staf Versluys.

De beurs slaat zijn tenten dus niet langer op in de bibliotheek. Net als vorig jaar zullen heel wat werkgevers, die op zoek zijn naar jobstudenten, aanwezig zijn. Tijdens de beurs kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan en solliciteren. Wie naar de beurs komt, krijgt bovendien een brochure met heel wat studentenjobs. Daarnaast krijgen jongeren ook tips over hoe ze best solliciteren. Ook het gebruik van sociale media wordt onder loep genomen. Verder is algemene informatie verkrijgbaar, bijvoorbeeld over hoeveel je mag of moet verdienen. Er zijn over deze onderwerpen tal van gratis workshops. Tussen de bushalte Centrumplein bij het gemeentehuis en het Staf Versluyscentrum is een speciaal ingelaste pendeldienst.

Handelaars die nog op zoek zijn naar jobstudenten voor het komend seizoen, mogen contact opnemen via infodienst@bredene.be. Op datzelfde adres en via 059/33.91.95 en de Facebookpagina van de Bredense jeugddienst kan je je inschrijven voor workshops.