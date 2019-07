Oplichter gaat van deur tot deur en doet zich voor als iemand van gemeente Bredene Bart Boterman

02 juli 2019

Bredene Het gemeentebestuur van Bredene waarschuwt voor een oplichter die van deur tot deur gaat in naam van de gemeente Bredene. De persoon probeert afspraken vast te leggen voor onderhoud van gasbranders maar probeert geld afhandig te maken.

Om een zogezegd een afspraak te maken, vult de man papieren in en vraagt hij om die te ondertekenen. Wat hij er in eerste instantie niet bij vertelt, is dat er 150 euro betaald moet worden. Wie niet tekent, wordt onder druk gezet. “Volgens ongeruste inwoners trekt de man van huis tot huis in naam van het gemeentebestuur. Wij willen benadrukken dat deze persoon helemaal niet bij onze diensten tewerkgesteld is. Laat deze persoon uw woning dus niet betreden en verwittig onmiddellijk de politie”, luidt de mededeling. De politie van Bredene/De Haan, bereikbaar op 059 33 33 16, is inmiddels een onderzoek gestart naar de man.