Opening van buurtrestaurant opnieuw uitgesteld door stijgende coronacijfers Leen Belpaeme

31 juli 2020

14u16 0 Bredene Het lokaal dienstencentrum in het woonzorgcentrum Jacky Maes had maandag moeten openen, maar door de stijgende cijfers met coronabesmettingen is dit opnieuw uitgesteld.

De reden van het uitstel is dat de ingang van het woonzorgcentrum dezelfde is als van het dienstencentrum. Daardoor zouden te veel mensen elkaar kruisen. Het buurtrestaurant in het dienstencentrum moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen uit de buurt met een klein netwerk, zoals ouderen, alleenstaanden, mantelzorgers en kansengroepen. Daar kan er in een gezellige sfeer een kwalitatieve maaltijd gegeten worden en is er nadien tijd om een babbeltje te doen. De opening laat al een tijdje op zich wachten door de coronacrisis.