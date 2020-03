Opening Colruyt Bredene uitgesteld. “We hebben alle mankracht nodig

in de huidige winkels” Leen Belpaeme

25 maart 2020

12u14 0 Bredene De heropening van de winkel van Colruyt in Bredene, die gepland stond voor 1 april, is uitgesteld. De winkel werd in de voorbije maanden verbouwd en uitgebreid.

Heel wat Bredenaars keken uit naar de heropening van hun vertrouwde Colruytwinkel. Colruyt Group heeft echter beslist om alle geplande openingen of heropeningen van hun winkels tijdelijk uit te stellen. “Dit geldt dus ook voor Colruyt Bredene. We kunnen op dit moment nog geen nieuwe openingsdatum prikken, maar we volgen de situatie dag per dag op en hopen snel meer duidelijkheid te kunnen brengen”, laat woordvoerder Silja Decock weten.

Er is volgens de winkelketen een eenvoudige reden voor het uitstel. “We hebben alle mankracht nodig in onze huidige, bestaande winkels om onze klanten daar zo goed mogelijk te bevoorraden. Bovendien hebben we ook extra handen nodig in de productieafdelingen en onze logistieke magazijnen. Heel wat van onze medewerkers, ook technische profielen die normaal instaan voor de verbouwingswerken, zijn op dit moment een handje aan het helpen op een van die cruciale plekken.”

Broodnodige hulp

“Bovendien is ook de ploeg die de winkel in Bredene zou openen nu volop aan het helpen in de andere Colruyt-winkels in de buurt”, aldus Decock. “Ze steken daar momenteel broodnodige handen toe, gezien de ongeziene drukte van de afgelopen dagen en weken. Onze hele organisatie is nu voor de volle 200 procent gefocust op de voedselvoorziening naar de klanten toe.”