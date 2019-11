Oostende en Bredene zijn meest kwetsbaar bij 1.000-jarige storm. Vanaf september 2020 worden ze beter beschermd Leen Belpaeme

21 november 2019

17u46 0 Bredene Bredene en Oostende krijgen vanaf september een betere bescherming tegen overstromingen die kunnen gebeuren bij de 1.000-jarige storm.

De middenkust, en Bredene in het bijzonder, is het kwetsbaarst voor overstromingen aan de kust. Dat blijkt uit de klimaatprojecties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nodige maatregelen, zo antwoordde Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Bredens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a)

“Het is belangrijk dat Bredene beschermd wordt tegen een 1.000-jarige storm en dat zal ook het geval zijn nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, blijkt uit het antwoord van de minister. We zijn ook vragende partij om maatregelen te nemen tegen wateroverlast vanuit het binnenland. Bredene is immers een belangrijk afwateringspunt vanuit de Noord-Ede naar zee”, zegt Vandenberghe.

Overstromingskaarten

Om de veiligheid in tussentijd te waarborgen, werden overstromingskaarten opgesteld. Op basis daarvan kunnen noodmaatregelen genomen worden bij de aankondiging van een zware storm.

De oplossingen om Oostende en Bredene tegen een 1.000-jarige storm te beveiligen, zijn nog in opmaak. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voerde studies uit voor de bescherming van de achterhaven, rond het Montgomerydok en de zone tussen het Zeeheldenplein en het Westerstaketsel. Voor de zone tussen het Zeeheldenplein en het Westerstaketsel werd het studietraject intussen beëindigd. Het vergunningentraject is hiervoor recent opgestart. “Als dit vlot verloopt, kunnen de werken starten in september 2020”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe.

Wat deze bescherming precies zal inhouden, is nog niet volledig duidelijk. Voor de zone rond het Montgomerydok en langs het station werden tijdens de voorbije maanden al proeven uitgevoerd in de golftank van het Waterbouwkundig Laboratorium.