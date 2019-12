Ook Brugsesteenweg opgenomen in lijst zwarte verkeersknooppunten Bart Boterman

06 december 2019

20u07 2 Bredene Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe, dynamische lijst van de zwarte verkeersknooppunten in Vlaanderen heeft gepubliceerd, duikt ook de Brugsesteenweg in Bredene op in de statistieken, op nummer 253.

De nieuwe analyse houdt meer rekening met zwakke weggebruikers en lichamelijke letsels. Dat kan een verklaring bieden waarom de Brugsesteenweg plots vermeld wordt. De afgelopen jaren gebeurden af en toe ongevallen op kruispunten aan de Blauwe Sluis, Esperantolaan en het shoppingcenter. In februari was er nog een zware crash op het kruispunt met de Duiveketestraat op de grens met Klemskerke, tussen een motorrijder en een auto.

Overdreven snelheid

“Op de Brugsesteenweg wordt wel eens te snel gereden, maar dat moet binnenkort verleden tijd zijn wanneer de trajectcontroles tussen Bredene en Klemskerke in werking treden. Ik weet niet wanneer die precies in werking treden, maar het is alvast een goede zaak”, zegt schepen voor mobiliteit Erwin Feys (sp.a). “Snelheid is inderdaad een probleem in de Brugsesteenweg. Daarom dat we nagenoeg het meest staan te flitsen aan de Blauwe Sluis”, voegt commissaris Dennis Goes van de lokale politiezone Bredene/De Haan toe. Daar geldt de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. “Verder weet ik niet welke aanpassingen we nog aan de Brugsesteenweg kunnen doen. Het is in principe een kaarsrechte baan met een flauwe bocht. Er zijn brede fietspaden en de situatie is overzichtelijk”, voegt schepen Feys nog toe.

Waarschuwing

Toch waarschuwt commissaris Dennis Goes nog voor de situatie aan het shoppingcenter en de Esperantolaan. “Automobilisten moeten goed uitkijken wanneer ze de parking van het shoppingcenter willen oprijden en zo het fiets- en voetpad kruisen. Daar zijn al mensen aangereden door onoplettende bestuurders. Het kruispunt van de Esperantolaan is eigenlijk grondgebied Oostende, maar ook daar gebeuren accidenten. Meestal tussen voertuig uit de richting van Brugge die wil indraaien en in aanrijding komt met een voertuig uit de richting van Oostende”, zegt commissaris Goes nog.