Ook Bredene verplicht mondmasker op de markt Leen Belpaeme

20 juli 2020

14u51 0 Bredene Bredene ziet na de eerste vakantieweken dat de dinsdag- en avondmarkt druk bezocht worden. De gemeente beslist daarom om het dragen van een mondmasker te verplichten. “De grote toeloop voor deze markten zorgt ervoor dat het niet zo evident is om hier de social distancing te doen naleven.”

De eerste weken van de zomervakantie in coronasferen ligt achter ons. “Door het minder goede weer is er nog geen sprake van een grote toeristische volkstoeloop. De toeristische trekpleisters met het minder goede weer zijn ontegensprekelijk de markten en avondmarkten. De grote toeloop voor deze markten zorgt ervoor dat het niet zo evident is om hier de social distancing te doen naleven. We hebben daarom beslist om voor de markten op dinsdag en vrijdag een verplichting tot het dragen van een mondmasker in te voeren voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. Wie geen mondmasker bij heeft komt niet op de markt. Uiteraard zal er controle zijn op het dragen van het mondmasker en blijven de regels inzake social distancing van toepassing. Hiervoor wordt naast de lokale politie ook het Social Distance Team ingeschakeld”, laat de gemeente weten.

Bredene voert deze nieuwe maatregel in om inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers een veilig gevoel te kunnen geven op de markt. “De voorbije dagen kwamen er immers heel wat opmerkingen dat dit niet het geval was. Het was meer dan druk op de markt en volgens heel wat bezoekers van de markt leverde dit een groot risico op voor besmetting. Zeker nu het Coronavirus opnieuw aan een opmars toe is, wil het Bredens gemeentebestuur met deze verplichting - dit naast alle andere maatregelen die werden genomen - ervoor zorgen dat de kans op besmetting met het coronavirus in Bredene zo klein mogelijk blijft.”