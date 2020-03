Ook Bredene brengt met de Marie Curiestraat meer vrouw op straat Leen Belpaeme

03 maart 2020

13u21 0 Bredene Er komt een nieuwe verkaveling naast de Darwinsite. Hierbij komt er een nieuwe straat, die de naam Marie Curiestraat zou krijgen, na goedkeuring van de cultuurraad en de gemeenteraad.

Bredene heeft momenteel, naast de leden van het Koningshuis, slechts één straatnaam die verwijst naar een vrouw, namelijk de Germaine Vansteenkistestraat. Het thema van de vrouwelijke straatnaam krijgt momenteel veel aandacht door de oproep van radiopresentatrice Sofie Lemaire voor meer vrouwelijke straatnamen. Een oproep die bij verschillende Vlaamse steden en gemeenten weerklank vond. Ook in Bredene wil het gemeentebestuur nu een inspanning doen met de Marie Curiestraat. Maria Sklodowska-Curie, bekend als ‘Marie Curie’, (1867-1934) was een Pools-Frans schei- en natuurkundige en een pionier op het gebied van de radioactiviteit. Zij ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium. De Marie Curiestraat komt vlakbij de Charles Darwinlaan te liggen. Zowel Marie Curie als Charles Darwin waren beiden bekende wetenschappers en in de toekomst kan bij nieuwe straatnamen in de directe omgeving dan ook verder aangesloten worden op dit thema.

De gemeenteraad zal de straatnaam nu voorlopig vaststellen. Na gunstig advies van de cultuurraad en een openbaar onderzoek kan de straatnaam vervolgens definitief vastgesteld worden.