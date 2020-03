Ook Bredene applaudisseert mee voor de zorg Leen Belpaeme

20 maart 2020

12u30 3 Bredene Overal in Vlaanderen werden om 12 uur witte vlaggen of andere doeken uitgehangen om steun te betuigen aan de mensen die zich nu volop inzetten in de zorgsector. Ook in Bredene werd de oproep goed opgevolgd en staken mensen op de middag hun hoofd buiten deuren en ramen om te applaudisseren.

De voorbije twee avonden werd al telkens om 20 uur opgeroepen om te tonen hoezeer we de helden in de zorgsector steunen, maar vandaag werd ook om 12 uur een actie op poten gezet. ’s Morgens verschenen zo al heel wat witte doeken in het straatbeeld van handdoeken, lakens tot andere doeken. Ook in Bredene was hier daar enthousiast applaus te horen zoals in de Groenendijkstraat. Mensen bleven op een veilige afstand van elkaar maar het initiatief zorgt zelfs voor een gevoel van solidariteit als buren spontaan naar elkaar beginnen te zwaaien. “Ik ken die mensen niet eens, maar we moeten hier toch allemaal samen door”, zegt een vrouw.

