Omwonenden ongerust over plannen voor restaurant in de Breeweg Leen Belpaeme

17 september 2019

17u23 1 Bredene Voor de gemeenteraad van Bredene kwamen enkele bewoners uit de Sluisvlietlaan en de Breeweg naar het vragenkwartier om hun zorgen te uiten over plannen om een Chinees restaurant te openen in een pand in de Breeweg. De bewoners zijn bang dat het residentiële karakter van de wijk onder druk zou komen te staan.

Er is een aanvraag ingediend om in de Breeweg een restaurant te openen in een voormalige bed&breakfast. Bewoners zijn ongerust over de plannen omdat ze vinden dat een commercieel restaurant hier niet gepast is. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe werd het pand gekocht zonder overleg te plegen met de gemeente of de plannen hier konden gerealiseerd worden. “Die mensen zijn werken beginnen uitvoeren, die wij als gemeentebestuur al hebben stilgelegd. Als er een vergunning ingediend wordt dan zullen we deze beoordelen volgens de geldende regels. Mijn taak is om te kijken naar overlast in de wijk en goede ruimtelijke ordening. We moeten hier vooraf over nadenken dat er nadien geen overlast is voor omwonenden.” Schepen Kristof Vermeire, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening is voorzichtiger. “Het gebouw laat een handelsfunctie toe. Wij moeten de aanvraag beoordelen. Als er een afwijking gevraagd wordt zullen wij te rade gaan bij de omwonenden en kunnen jullie ook officieel bezwaren indienen. Wij zullen het dossier dan objectief behandelen, de bouwheer heeft immers ook zijn rechten.”