Oeps: hoogtewerker kantelt doordat steunpoten in natte grond zakken, ondanks stempelmatten Bart Boterman

09 maart 2020

13u34 0 Bredene Een opvallend zicht in de Morinenlaan in Bredene: een hoogtewerker zakte met de steunpoten door de grond en is volledig gekanteld. Dakwerker Björn Wybo uit Bredene was zondagavond onderhoudswerken aan het uitvoeren in de weide van de Vicognehoeve toen het ongeval gebeurde.

“De Vicognehoeve is van mijn ouders en al jaren onderhoud ik de weide met mijn hoogtewerker, op deze zelfde manier. Zoals steeds had ik de steunpoten uitgezet met stempelplaten van 80 op 80 cm breed. Tijdens de werken, toen de arm volledig was uitgestrekt, zakten de stempelplaten gewoonweg in de grond door het gewicht. Ik voelde mijn hoogtewerker telkens dieper zakken. Ik ben opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen”, vertelt Björn Wybo. Hij kon zonder veel ongelukken uit de cabine kruipen.

“Het heeft ontzettend veel geregend de laatste weken en ik beter moeten weten. De grond is volledig verzadigd door water zodat zelfs de stempelmatten gewoonweg in de grond zakten. Maandagnamiddag komen twee telescopische kranen mijn hoogtewerker takelen. Ik hoop dat de schade meevalt”, besluit Björn.