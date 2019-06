Nu ook Virtual Reality Center aan de kust: “Hier kom je echt in een volledig andere wereld terecht” Leen Belpaeme

12 juni 2019

15u46 1 Bredene Bredene is een nieuwe zaak rijker. Bij Start2VR kan je terecht om te proeven van virtual reality. In de Kapelstraat kan je niet enkel gamen, maar ook gewoon een virtuele wereld ontdekken.

Virtual reality (VR) is nog relatief nieuw. De technologie bestaat al even, maar heel wat mensen kennen het nog niet of hebben het nog nooit geprobeerd. Yves werkte al langer aan prototypes in opdracht van musea die virtual realitiy willen gebruiken om een verhaal te vertellen of mensen te laten zien hoe iets vroeger was.

“We hadden al de ervaring en kennis in huis en zo is het idee ontstaan om een VR Center te openen”, zegt Bredenaar Yves Baes. Er zijn momenteel wel al veel escaperooms met VR, maar een VR Center is uniek aan de kust. “We hebben verschillende spellen. Dat zijn spellen voor echte gamers tot gewoon boogschieten. Je kan ook gewoon komen voor een ervaring in een onderwaterwereld bijvoorbeeld. Op die manier is het niet enkel een aanbod voor jongeren of kinderen, maar het hele gezin kan meekomen. Het voordeel is dat we verschillende zones hebben, waardoor je zelfs samen kan ervaren. We hebben ook een speciale loopband om actiever te spelen. Met de Virtuix Omni kan je op een natuurlijke manier lopen, rennen, zitten, op zij stappen en achteruit lopen in VR games en simulaties”, vertelt Yves.

Het concept is nieuw aan de Belgische kust. “Je hebt in het binnenland al enkele centra, maar die hebben vaak vaste spellen. Hier kan je zelf kiezen wat je speelt en we veranderen het aanbod ook. Dat maakt het interessant voor toeristen die hier op een camping verblijven en eens willen terugkomen.” VR biedt enkele voordelen. “Je zit echt in een volledig andere wereld. Het leuke is dat je hier samen kan beleven. Veel mensen die hier binnenstappen hebben het nog nooit geprobeerd. We zullen hier ook instapmodellen verkopen voor als bezoekers de smaak te pakken krijgen.”