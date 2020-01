Nu ook techniekacademie voor leerlingen derde en vierde leerjaar Leen Belpaeme

13 januari 2020

09u13 1 Bredene Bredene heeft een samenwerkingsovereenkomst met Vives Hogeschool goedgekeurd voor de organisatie van de Techniekacademie. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook een ‘Junior Techniekacademie’ voor leerlingen van 3de en 4de leerjaar georganiseerd wordt.

Tijdens de Junior Techniekacademie maken de jongeren tijdens 10 workshops onder begeleiding van 2 techniekmentoren kennis met 5 technische projecten zoals een eigen coole kapstok maken uit hout of een snel windwagentje. Ze mogen ook robot Milo programmeren zodat hij verschillende opdrachten kan uitvoeren. De eerste workshop start op woensdag 12 februari. Inschrijven kan via www.techniekacademie-bredene.be/junior/inschrijving. Er is plaats voor maximum 20 kinderen. De workshops vinden plaats op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15 uur in de Middenschool, Unescostraat 1 - Bredene. Kostprijs is 60 euro voor de hele reeks. Meer info via www.techniekacademie-bredene.be/junior.