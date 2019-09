Nu ook deelsteps in Bredene (of toch zeker voor een maand) Leen Belpaeme

05 september 2019

19u03 0 Bredene Na Oostende, Middelkerke en ook even De Haan, gaat nu ook Bredene de deelsteps eens uitproberen op hun grondgebied. Circ zette donderdag 35 steps uit en die worden uitgeprobeerd tot en met 4 oktober.

Het concept van de deelsteps hoeft nog weinig toelichting, nadat verschillende kustgemeenten het al invoerden. Momenteel kan je van Bredene tot Middelkerke rijden met de step. De Haan heeft het twee maanden uitgeprobeerd en zal zich nu beraden of ze ook definitief mogen blijven. In de praktijk wordt de step gebruikt voor gemiddeld 1,9 kilometer of korte afstanden. “Het college heeft beslist om dit pilootproject te doen met een beperkt aantal deelsteps met nauwe data-opvolging die ons zal toelaten om de steps op een verantwoordelijke en veilige manier in te zetten. Het project is kosteloos voor het gemeentebestuur. We zullen nadien evalueren. We merken dat er vraag naar is, we staan positief tegenover het project”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “We werken steeds nauw samen met lokale autoriteiten en opereren alleen met hun expliciete goedkeuring. Het is uiteindelijk onze ambitie dat onze deelsteps langs de gehele Belgische kust beschikbaar zullen zijn”, zegt Kurt Van Landeghem van Circ.

Gebruikers van de elektrische steps betalen 1 euro per rit en bijkomend 0,20 euro/minuut. De steps worden dagelijks na 20 uur herverdeeld over verschillende hotspots. Die liggen aan het Duinenplein, thv van Kapelstraat 110, parking markt, parking Staf Versluys, Kapelstraat thv Koningin Astridlaan 1, Dorpsstraat thv nummer 44.