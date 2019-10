Nina (20) opent eigen schoonheidssalon. “Ondernemerschap zit in mijn bloed” Leen Belpaeme

02 oktober 2019

13u04 0 Bredene Nina Ferrant opende in Bredene een nieuw schoonheidssalon Studio Deux. Je kan er terecht voor verschillende behandelingen. Ze is nog maar 20 jaar maar ondernemerschap zit in haar bloed als kleindochter van foorkramers Fernand Vanhove en Elisabeth David. Haar grootvader gaf haar wel nog goede raad mee. “Horen, zien en zwijgen en altijd nederig zijn en dan gaat dat lukken.”

“Als kind wilde ik graag de kermiskramen van mijn grootouders overnemen, maar ik was te jong toen hij ermee gestopt is. Ik wou wel graag zelfstandig worden en elke doen wat ik graag doe. Ik heb heel mijn leven niets anders gezien”, vertelt Nina. Ze volgde heel wat opleidingen om in haar studio in de Pluvierenerf verschillende behandelingen te kunnen aanbieden. “Klanten kunnen hier terecht voor nagels, wimpers, spraytan of een suikerwax. Dat laatste is beter voor je huid. De suiker wordt op lichaamstemperatuur op je huid aangebracht waardoor je niet kan verbranden en je kan ook niet allergisch zijn aan het product. Daarnaast werk ik ook met Hyaluron Fillers, een product dat hier in de regio nog niet zo bekend is. In grote steden is dat wel al heel populair. Het geeft hetzelfde effect als botox voor je lippen, maar er komt geen naald aan te pas. Het is ook een lichaamseigenproduct en niet schadelijk. Het is zeer goed voor oudere dames waarvan de vorm van hun lippen wat verdwenen is.” Nina volgde voor elke behandeling een opleiding en blijft zich specialiseren. “Ik ben nog bezig met een opleiding Henna Brows en Derma Planning, dit is een soort gelaatsverzorging.”

Ook de openingsuren verschillen van andere salons. “Ik heb geen vaste openingsuren. Mensen kunnen ’s morgens vroeg of ’s avonds laat komen, wanneer het voor hen best uitkomt. Dit wel na afspraak uiteraard. Mensen die gaan werken geraken overdag niet tot bij ons en daarom pas ik mij graag aan. Ik ben ook zeven dagen op zeven als het nodig is. Ik heb nog geen gezin, dus ik probeer flexibel te zijn voor de klanten.”